Humberto "Chupete" Suazo fue oficializado como nuevo director técnico de San Luis de Quillota

De esta manera, el exdelantero inicia oficialmente su primera aventura como entrenador profesional, manteniendo el vínculo con el club donde colgó los botines.
San Luis de Quillota confirmó a Humberto Suazo como su nuevo director técnico para comandar el retorno a Primera División.
Esto se produce luego de que "Chupete" pusiera fin a su carrera como futbolista profesional, tras el término de la ronda regular de la Liga de Ascenso 2025.
A través de redes sociales, los "canarios" publicaron un video, indicando que: "𝐒𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚… Humberto Suazo Pontivo se convierte en el nuevo director técnico de San Luis de Quillota".
Luego agregaron: ¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario ¡Vamos San Luis!".
De esta manera, el otrora delantero inicia oficialmente su primera aventura como entrenador profesional, manteniendo el vínculo con el club donde colgó los botines.
Cabe señalar que "Chupete" ya venía siendo ayudante/jugador de Fernando Guajardo, luego de haberse titulado como director técnico a fines de 2024 en el INAF.
(Video e imagen: @sanluis_qta)
PURANOTICIA