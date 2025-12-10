Huachipato se consagró campeón de la Copa Chile por primera vez en su historia tras vencer en los penales a D. Limache

Una emocionante definición animaron Huachipato y Deportes Limache en la final de Copa Chile. El combinado del Biobío amargó en la agonía a los "tomateros" y con sufrido empate a uno forzó los penales donde se impuso por 4-3 para levantar su primer título en el certamen.

"Acereros" y "cerveceros" llegaban a este encuentro con estados de ánimo muy diferentes, ya que mientras los primeros lamentaron un agónico empate ante Palestino en el cierre de la Liga de Primera, los segundos vencieron a Deportes La Serena para terminar el torneo en la medianía de la tabla.

Como era de esperarse dada la idea de juego que tienen ambos equipos, el encuentro se disputó a gran intensidad desde el comienzo, pero no fue sino hasta el minuto 27 cuando empezaron generar peligro. Maximiliano Gutiérrez tuvo la apertura de la cuenta para los metalúrgicos y tras cartón, el volante rojinegro César Pinares desvió por muy poco.

A partir de ahí el duelo se volvió más vertiginoso pero la falta de claridad en los metros finales era la tónica y salvo por un disparo de Luis Guerra en los descuentos (45+3'), no se registraron más acciones de peligro, yéndose los dos elencos al debe ante los presentes en el estadio Codelco El Teniente.

Sin embargo, el pleito dio un giro en el inicio del segundo lapso. Después de intercambiar golpes en el arranque (49' y 51'), Daniel Castro arrancó desde campo propio en un contragolpe y asistió a un Facundo Pons (52') que le ganó en velocidad a su custodio y con un potente tiro al primer poste de Rodrigo Odriozola, abrió la cuenta en la Sexta Región.

Aunque todavía quedaban casi 40 minutos después de la conquista del delantero, los siderúrgicos acusaron el golpe y se desesperaron en su afán de conseguir la igualdad. Esto favoreció la labor del "Tomate Mecánico", que derechamente optó por replegarse en su zona de cancha para salir con raudamente en búsqueda del segundo gol.

En el último tramo del compromiso se vio una versión mucho más insistente del cuadro de Talcahuano hasta que en los descuentos, Lionel Altamirano pivoteó un balón para Carlo Villanueva, quien a su vez hizo una pared con Cris Martínez, avanzó unos pasos y remató cruzado para establecer el empate que obligó a la definición desde los doce pasos.

El volante tomatero Agustín Arce estrelló su tiro en el travesaño y parecía que sería fatal para su escuadra, pero el portero Matías Bórquez se encargó de contener el zapatazo de Martínez para igualar la serie. Sin embargo, en el último turno antes de irse a muerte súbita, Odriozola le negó el festejo a Facundo Pons y decretó la victoria de los sureños por 4-3.

De esta manera, Huachipato conquistó su primer título de Copa Chile después de haber sido subcampeón en la edición 2013-14 y aseguró su boleto para la ronda clasificatoria de la Copa Libertadores, esperando por el sorteo a realizarse el próximo jueves.

Huachipato

Rodrigo Odriozola; Maicol León (Benjamín Gazzolo, 74'), Renzo Malanca, Rafael Caroca, Leandro Díaz (Mario Briceño, 74'); Santiago Silva (Claudio Sepúlveda, 58'), Nicolás Vargas (Carlo Villanueva, 58'), Jimmy Martínez (Claudio Torres, 63'); Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano, Cris Martínez. (DT: Jaime García)

Deportes Limache

Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Bastián Silva (Luis Hernández, 86'), Francisco Romero (Dylan Portilla, 77'), César Pinares (Yonathan Andía, 86'), Felipe Fritz (Agustín Arce, 64'); Luis Guerra, Facundo Pons, Daniel Castro (Guillermo Pacheco, 86'). (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

