Huachipato mantiene la vista en la Supercopa pese a la tragedia por incendios en el Biobío

A pesar de los devastadores incendios forestales que han azotado a las regiones del Biobío y Ñuble, cobrando la vida de decenas de compatriotas y dejando a más de mil damnificados, en Huachipato han logrado mantener la mente puesta en la Supercopa que arranca este martes.

De hecho, en entrevista con el portal En Cancha, el presidente acerero Hernán Rosenblum aseguró que no está en los planes del club pedir la postergación del choque que tienen el día martes con Universidad Católica por las semifinales del torneo.

"Esto de las suspensiones no depende de nosotros. Tenemos un ente superior que tiene que tomar las determinaciones. Nosotros no hemos pedido nada, estamos enfocados en colaborar en lo que haya que colaborar en esta desgracia, en esta catástrofe que estamos viviendo. Como institución, evidentemente, si hay que cumplir con nuestro compromiso, vamos a cumplir", señaló el dirigente.

El mandamás del cuadro de Talcahuano añadió que "tenemos un vuelo mañana (hoy) para ya empezar nuestro viaje. Si hay que cumplir con los compromisos el día martes, ahí estaremos".

Respecto al catastro que han hecho en la institución, el timonel de los siderúrgicos indicó que "tenemos algunos afectados, funcionarios del club, algunos que la pasaron muy mal con el tema del sector Punta de Parra, otros que viven en otras zonas que también eventualmente podrían ser afectadas, aunque gracias a Dios no ha sucedido".

Rosenblum remarcó además que "estamos todos afectados por lo que está sucediendo; si no le toca a uno, le tocó a un vecino y esto no para. La verdad de las cosas es que es una preocupación real, una incertidumbre concreta de cómo, cuándo y dónde va a parar esto".

