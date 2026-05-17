Huachipato lo dio vuelta ante Unión La Calera y se instaló como escolta de Colo Colo

En un entretenido partido disputado en el estadio CAP Acero de Talcahuano, Huachipato tuvo una increíble reacción en el complemento para derrotar por 3-1 a Unión La Calera y así alzarse como único escolta de Colo Colo en la Liga de Primera.

Ante la derrota que cosechó este sábado Deportes Limache, el partido de este domingo asomaba como una gran opción para que los acereros se pusieran como sublíderes del certamen, mientras que la visita buscaba los tres puntos para salir aunque fuera momentáneamente de la zona de descenso.

Luego de un inicio tibio y con mucho estudio por parte de ambos equipos, eel cuadro cementero tomó las riendas del compromiso y abrió la cuenta en el minuto 13 en un veloz contragolpe con el portero Nicolás Avellaneda enviando un pelotazo a Bayron Oyarzo, quien eludió rivales dentro del área y superó al arquero Christian Bravo con un tiro bajo.

Pasado el minuto veinte se vivió una polémica por una evidente mano forastera que el árbitro Rodrigo Carvajal y el VAR pasaron por alto, en lo que fue de lo más llamativo en una primera mitad sin muchas luces. En el camino a camarines, el juez fue impactado por un objeto lanzado desde la tribuna y según la transmisión oficial se barajó la suspensión del cotejo, lo que finalmente no sucedió.

Y fue la mejor decisión para el elenco metalúrgico. Jaime García golpeó el tablero, ordenó cuatro modificaciones y de inmediato dieron resultado, ya que dos de los recién ingresados, Cris Martínez y Jason León (47'), se juntaron para que este último emparejara las cifras entrando hasta la cocina y definiendo ante el achique del golero.

El dueño de casa mantuvo la intensidad y aunque la escuadra calerana hizo lo posible para retomar la ventaja, el equipo de la usina concretó la remontada en el 70' por medio de su goleado Lionel Altamirano, quien conectó desde el borde del área un pase de Nicolás Vargas.

Sobre el final los pupilos de Martín Cicotello se lanzaron con todo sobre el pórtico pero no pudieron revertir su suerte y para más remate, los sureños sentenciaron su victoria con un zapatazo de Guillermo Guaiquil (90+8') que luego de una larga intervención del VAR le permitió a los suyos trepar hasta el segundo puesto con 22 puntos. El combinado rojo, en cambio, se mantuvo penúltimo con diez unidades.

Unión La Calera tratará de enmendar el próximo sábado cuando reciba a Palestino desde las 20:00. Huachipato, en tanto,visitará a Deportes Concepción contar de las 12:30 del domingo 24.

Huachipato

Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez (Mario Briceño, 45'); Santiago Silva, Sebastián Malgarejo (Maximiliano Osorio, 45'), Ezequiel Cañete (Maicol León, 45'); Juan Ignacio Figueroa (Cris Martínez, 45'), Lionel Altamirano, Álvaro Abarzúa (Maximiliano Rodríguez, 62'). (DT: Jaime García)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Nicolás Palma (Francisco Pozzo, 82'), Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez (Maximiliano Fernández, 88'); Carlo Villanueva (Joaquín Soto, 57'), Camilo Moya (Yonathan Andía, 57'), Juan Manuel Requena; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Matías Campos López, 57'). (DT: Martín Cicotello)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Huachipato CAP- Acero, Talcahuano

PURANOTICIA