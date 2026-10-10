Huachipato derrota a O'Higgins por 2-0 y entra a zona de copas internacionales

Con goles de Maximiliano Rodríguez y Claudio Sepúlveda, el cuadro acerero superó a los celestes en el CAP. O'Higgins quedó a cuatro puntos de la zona de descenso.
Huachipato ha tenido una campaña irregular en la Liga de Primera pero igual, a estas alturas, tiene el derecho a soñar.
De hecho, al vencer este sábado en la fecha 24 a O’Higgins ppor2-0 en el CAP se sumó por ahora a la lista de los equipos que irían en 2027 a copas internacionales.
Nada mal, tras tanto vaivén.
Los celestes, en cambio, viven una especie de irrealidad. Tuvieron una buena temporada internacional, son finalistas de la Copa de la Liga y semifinalistas de la Copa Chile, pero, tras su derrota en Talcahuano, quedaron a sólo cuatro puntos de la zona de descenso en la Liga de Primera.
Los celestes, en verdad, no estuvieron a la altura ante Huachipato en un encuentro partido en dos.
El equilibrio, tanto en las buenas cono en las malas parecía que sería difícil de romperse.
El local y la visita fueron transfiriéndose el control, sin que ni uno ni otro tuviese a un jugador que fuera capaz de romper la monotonía.
Pero al final del primer tiempo se produjo una doble acción que trastocó dicha pasividad.
Un balón largo y aéreo al campo de O’Higgins no fue atacado por el zaguero celeste Nicolás Garrido, lo que aprovechó muy bien Maximiliano Rodríguez para ganar a posición y quedar solo frente al arco de Omar Carabalí. El remate del atacante acerero infló las redes y puso el panorama cambiado en teoría para la segunda fracción.
O’Higgins debía salir de su letargo si quería que Huachipato, ahora con el marcador a favor, no mantuviera el encuentro adormecido.
Pero los rancagüinos no tuvieron las armas como para reaccionar.
Huachipato supo contrarrestar el intento de ataque celeste -en especial por la izquierda- y hasta tuvo el fuelle para hacer el 2-0 tras una buena jugada colectiva que bien supo definir el volante Claudio Sepúlveda.
La vida se le hizo distinta a los protagonistas del duelo en el CAP.
Huachipato (2)
Sebastián Mella; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Mario Briceño, Maicol León (Carlos Herrera, 77’), Claudio Sepúlveda, Harold Antiñirre (Claudio Torres); Kevin Altez (Ezequiel Cañete, 64’); Sergio Núñez (Lionel Altamirano, 77’) y Maximiliano Rodríguez (Luciano Arriagada, 77’). DT: Jaime García.
O’Higgins (0)
Omar Carabalí; Felipe Faúndez (Cristian Morales, 69’), Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Santiago Toloza (Joaquín Tapia, 59’), Tomás Avilés (Ignacio Schor, 69’), Benjamín Pérez; Walter Bou, Thiago Vecino (Esteban Moreira, 73’) y Bastián Yáñez (Bryan Rabello, 69’). DT: Lucas Bovaglio.
Liga de Primera (Fecha 24).
Estadio: Huachipato CAP.
Goles: Maximiliano Rodríguez (H, 45’) y Claudio Sepúlveda (H, 65’).
Público: 2.561 personas.
Árbitro: Cristián Galaz.
PURANOTICIA