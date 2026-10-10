Huachipato derrota a O'Higgins por 2-0 y entra a zona de copas internacionales

Huachipato ha tenido una campaña irregular en la Liga de Primera pero igual, a estas alturas, tiene el derecho a soñar.

De hecho, al vencer este sábado en la fecha 24 a O’Higgins ppor2-0 en el CAP se sumó por ahora a la lista de los equipos que irían en 2027 a copas internacionales.

Nada mal, tras tanto vaivén.

Los celestes, en cambio, viven una especie de irrealidad. Tuvieron una buena temporada internacional, son finalistas de la Copa de la Liga y semifinalistas de la Copa Chile, pero, tras su derrota en Talcahuano, quedaron a sólo cuatro puntos de la zona de descenso en la Liga de Primera.

Los celestes, en verdad, no estuvieron a la altura ante Huachipato en un encuentro partido en dos.

El equilibrio, tanto en las buenas cono en las malas parecía que sería difícil de romperse.

El local y la visita fueron transfiriéndose el control, sin que ni uno ni otro tuviese a un jugador que fuera capaz de romper la monotonía.

Pero al final del primer tiempo se produjo una doble acción que trastocó dicha pasividad.

Un balón largo y aéreo al campo de O’Higgins no fue atacado por el zaguero celeste Nicolás Garrido, lo que aprovechó muy bien Maximiliano Rodríguez para ganar a posición y quedar solo frente al arco de Omar Carabalí. El remate del atacante acerero infló las redes y puso el panorama cambiado en teoría para la segunda fracción.

O’Higgins debía salir de su letargo si quería que Huachipato, ahora con el marcador a favor, no mantuviera el encuentro adormecido.

Pero los rancagüinos no tuvieron las armas como para reaccionar.

Huachipato supo contrarrestar el intento de ataque celeste -en especial por la izquierda- y hasta tuvo el fuelle para hacer el 2-0 tras una buena jugada colectiva que bien supo definir el volante Claudio Sepúlveda.

La vida se le hizo distinta a los protagonistas del duelo en el CAP.

Huachipato (2)

Sebastián Mella; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Mario Briceño, Maicol León (Carlos Herrera, 77’), Claudio Sepúlveda, Harold Antiñirre (Claudio Torres); Kevin Altez (Ezequiel Cañete, 64’); Sergio Núñez (Lionel Altamirano, 77’) y Maximiliano Rodríguez (Luciano Arriagada, 77’). DT: Jaime García.

O’Higgins (0)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez (Cristian Morales, 69’), Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Santiago Toloza (Joaquín Tapia, 59’), Tomás Avilés (Ignacio Schor, 69’), Benjamín Pérez; Walter Bou, Thiago Vecino (Esteban Moreira, 73’) y Bastián Yáñez (Bryan Rabello, 69’). DT: Lucas Bovaglio.

Liga de Primera (Fecha 24).

Estadio: Huachipato CAP.

Goles: Maximiliano Rodríguez (H, 45’) y Claudio Sepúlveda (H, 65’).

Público: 2.561 personas.

Árbitro: Cristián Galaz.

PURANOTICIA