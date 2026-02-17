Huachipato da el puntapié inicial para clubes chilenos en la Copa Libertadores

Este martes arranca la acción para los clubes chilenos en la Copa Libertadores 2026. Es que Huachipato hará su estreno cuando visite a Carabobo en Venezuela, por la ida de la segunda fase del torneo continental.

El cuadro acerero clasificó al certamen internacional tras ganar la Copa Chile 2025, por lo que disputará la competencia por cuarta vez en su historia, tras sus participaciones en 1975, 2013 y 2024.

Para este cotejo, el elenco nacional llega envalentonado tras recuperarse de una derrota ante Cobresal en la primera fecha del Campeonato local nacional con triunfos sobre Universidad de Chile y Everton, en la segunda y tercera jornada, respectivamente.

En tanto, Carabobo se estrenó hace tres semanas en el torneo venezolano y viene de conseguir el fin de semana su primer triunfo de la temporada ante Monagas, por la tercera fecha de su liga.

Consignar que el duelo entre Huachipato y el conjunto llanero se disputará a partir de las 19:00 horas en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

PURANOTICIA