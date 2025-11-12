Huachipato aplicó derecho de admisión a seis hinchas por incidentes en el partido ante la U. de Chile

Universidad de Chile anunció durísimo castigo de derecho de admisión a 44 personas por los incidentes ocurridos en sus últimos partidos disputados en el estadio Santa Laura ante Everton y Deportes Limache.

Y en las últimas horas se sumó un nuevo club en aplicar esta medida. Es que Huachipato informó a través de sus redes sociales que aplicó severas sanciones a un grupo de hinchas por conductas indebidas durante el cotejo ante los azules, disputado el pasado domingo 2 de noviembre en Talcahuano, correspondiente a la 26° fecha de la Liga de Primera.

El conjunto acerero dio a conocer que "tras el partido se identificaron a seis personas que incurrieron en conductas sujetas a sanción y se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión".

"Los casos fueron detectados oportunamente gracias a los sistemas de seguridad y control implementados por el club", añadió el elenco siderúrgico.

Además, realizó un llamado a sus fanáticos y enfatizó "la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento en el interior y exterior del recinto deportivo".

En total, fueron seis hinchas sancionados por uso de fuegos de artificio, mientras que uno de ellos fue castigado por ingreso por un lugar no habilitado y vulneración del derecho de admisión.

