Histórico jugador de la UC pidió la salida inmediata de Ariel Holan: "Es el tiempo de dar un paso al costado"

Un mar de críticas inundan por estos días a Ariel Holan, quien está sumamente cuestionado por el presente de Universidad Católica, más aun tras la caída de este sábado ante Everton.

Uno de los últimos en sumarse fue Sergio Vásquez, ex jugador y ganador de dos títulos con el equipo de la franja, quien no tuvo problemas en apuntar al entrenador argentino por el mal desempeño que está teniendo el conjunto precordillerano.

"Hay veces que hay que hacerse cargo de las cosas y el cuerpo técnico debiese darse cuenta que el mensaje que pretenden no está llegando a los jugadores. Hay veces que las cosas no salen, porque hubo un mal mercado de pases o se debía haber elegido otro jugador para reforzar", indicó el ex futbolista en diálogo con radio Cooperativa.

Pero Vásquez fue más allá y señaló que a su parecer "es el tiempo de parte de Holan y su cuerpo técnico de dar un paso al costado porque no le encuentran la vuelta al plantel".

Por último, el ex seleccionado trasandino se refirió a los arreglos en San Carlos de Apoquindo, subrayando que "no está mal lo que se está haciendo con la remodelación del estadio, pero si eso estuviese acompañado de buenos resultados y potenciar el plantel sería mejor. Los dirigentes tienen que poner los puntos sobre cada aspecto de la misma manera".

PURANOTICIA