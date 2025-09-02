Histórico del América sobre Igor Lichnovsky: "No me agrada, nunca me gustó, ni cuando llegó"

Pasaron dos años para que Igor Lichnovsky volviera a marcar un gol por el América. El defensa chileno anotó el reciente fin de semana en el triunfo por 2-0 frente al Pachuca por la Liga MX.

Sin embargo, pese a volver a inflar redes, el zaguero nacional no tiene conforme a un histórico de las Águilas como es el brasileño Antonio Carlos Santos, quien fue duro contra el formado en Universidad de Chile.

Mientras palpitaba el Superclásico ante Chivas del próximo 14 de septiembre, el ex mediocampista carioca sostuvo: "No me gusta".

Al llegar a la zaga central, Antonio Carlos Santos fue categórico al comparar a Lichnovsky con su par Miguel Tapias: "El chileno a mí no me agrada y nunca me agradó cuando él llegó al América. Es un jugador que tiene fuerza, pero de ahí para adelante le falta mucho fútbol para estar en ese equipo".

Es más, el brasileño mencionó a los que deberían jugar en el puesto del chileno en el Superclásico: "Me gusta más (Sebastián) Cáceres, me gusta más (Israel) Reyes. Debería ser Ramón Juárez el titular".

