Histórico de Universidad de Chile le pone fichas a Matías Zaldivia

Sandrino Castec, jugador histórico de Universidad de Chile, realizó un análisis respecto del rendimiento de algunos refuerzos del equipo en estos primeros amistosos de pretemporada, y destacó lo hecho por el defensor Matías Zaldivia.

De todas maneras, el "Bombardero" partió señalando a Bolavip que aún no hay que entusiasmarse con lo que se ha mostrado, pero destacó lo del zaguero: "La U no ha andado todavía como queremos. No exageremos, pero lo de Zaldivia. Yo creo que se ganará el cariño del hincha de la U".

Cabe recordar que la llegada del argentino nacionalizado chileno al CDA no pasó para nada de inadvertida, pues se ganó críticas tanto de los hinchas azules como de los colocolinos, por su reconocido pasado en el Cacique, donde fue referente y capitán.

Sin ir más allá, en las previas de los partidos que se han disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, a la hora de anunciar las alineaciones por alto parlante, cada vez que se escuchaba el nombre del defensor, asomaban pifias.

Pero poco a poco Zaldivia ha comenzado a responder en cancha, y ha sido de las figuras más destacadas del "Romántico Viajero" en la pretemporada. Sin ir más allá, anoche fue elegido como la figura del encuentro ante Rosario Central.

Por otra parte, Castec también fue crítico con uno de los refuerzos de la U: "Me sorprende lo de este chico que viene de Ñublense, Mateos, que todavía no aparece en el equipo".

"Lo que tiene que hacer la U es trabajar no más y cuando empiece el Campeonato Nacional 2023 que se manejen como corresponde", analizó el ídolo azul.

