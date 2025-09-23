Histórico: Alejandro Tabilo levanta dos match points y se corona campeón en Chengdú

Tremendo, magnífico, sencillamente para aplaudir de pie lo de Alejandro Tabilo (112° del mundo) en Chengdú. Es que el chileno cerró con broche de oro su tremenda semana en el ATP 250 chino y viniendo desde la qualy se quedó con el título, el tercero de su carrera profesional.

Pero lo más plausible es que "Jano" derribó en la definición nada menos que al 9 del planeta y primer cabeza de serie del certamen, el italiano Lorenzo Musetti. Fue un marcador de 6-3, 2-6 y 7-6 (5), tras dos horas y 37 minutos de un partidazo dramático, donde se repuso a la merma física por el desgaste de venir desde las clasificaciones y hasta levantó dos match points y después una desventaja de 4-1 en el tiebreak decisivo.

El primer set comenzó parejo, con los dos jugadores firmes con sus servicios. En el quinto game el nacional salvó un punto de quiebre, mientras que en el octavo consiguió una ruptura clave, porque en el siguiente selló la manga con su envío en el segundo set point que tuvo.

El segundo episodio comenzó mal para el zurdo nacido en Canadá, porque jugó un pésimo segundo game con el saque y sufrió un quiebre para luego quedar 3-0 abajo. En el cuarto le costó bastante mantener su turno (salvó tres bolas de break) y ya fue acusando el desgaste físico. Al final, entregó el parcial con un nuevo quiebre en el octavo tras una doble falta.

En el tercer y último capítulo "Ale" siguió con problemas con su servicio y en el segundo game salvó un punto de quiebre. Después los dos fueron conservando sus envíos y en el duodécimo juego el nacional levantó dos match points para definir todo en un tiebreak de infarto. En el desempate el chileno estuvo 4-1 abajo, pero nunca se fue del partido y con mucho coraje terminó ganando por 7-5 tras un error no forzado del rival.

Con este triunfazo, Tabilo conquistó el tercer título ATP 250 de su carrera, tras Auckland (también lo ganó viniendo desde la qualy) y Mallorca, ambos en 2024. Además, logró su tercera victoria ante un jugador top ten, luego de derribar al serbio Novak Djokovic dos veces (en el Masters 1000 de Roma 2024 y Masters 1000 de Montecarlo 2025). Como si fuera poco, confirmó su regreso al top 100 y en la próxima actualización del ranking aparecerá en el casillero 72, confirmando que fue una tremenda decisión el marginarse de la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo para recuperar el ritmo y ranking perdido por las constantes lesiones en esta dura temporada.

Ahora, Tabilo no tendrá mucho tiempo para celebrar, porque viajará rápidamente rumbo a Japón para disputar el ATP 500 de Tokio, donde se estrenará ante el belga Zizou Bergs (46°), recordado por la polémica serie de Copa Davis ante Cristian Garin.

PURANOTICIA