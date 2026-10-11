Hinchas encaran a jugadores de Santiago Wanderers tras cuarta derrota consecutiva

Santiago Wanderers sufrió este sábado su cuarta derrota consecutiva (2-1 ante Curicó Unido como local) y quedó lejos del liderato de la Liga de Ascenso.

Y eso, por cierto, provocó el enojo de la fanaticada caturra que ve difícil el ascenso directo a la Primera División.

Tras el encuentro, un grupo de hinchas de las barras encaró a jugadores a la salida del estadio Elías Figueroa.

Uno de los que fue detenido por los fanáticos fue el zaguero uruguayo Sergio Felipe. El jugador fue encarado por un sujeto conocido como “Alegría” quien, a modo de vocero, le dio a conocer a Felipe la molestia de los barristas.

Los seguidores cuestionaron la falta de juego y la entrega en la cancha, remarcando la urgencia de reaccionar en la tabla de posiciones antes de que la crisis se vuelva irreversible.

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