Hinchas de U. de Chile no podrán ingresar a estadios de Buenos Aires hasta diciembre de 2027

Mientras que Universidad de Chile e Independiente presentan sus argumentos para definir la llave de octavos de final de Copa Sudamericana, los azules recibierons una pésima noticia a raíz de los incidentes que empañaron el partido contra el equipo de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de Argentina aplicó una durísima sanción en contra de los hinchas del elenco laico, prohibiéndoles el ingreso a recintos estadios de la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027.

Además, el organismo trasandino solicitó al Ministerio de Seguridad Pública de Chile información sobre fanáticos azules que también estén vetados de entrar en recintos deportivos de nuestro país.

La Aprevide consignó en el escrito los hechos de violencia que protagonizó la parcialidad de la escuadra universitaria, que quemó algunas butacas, generó destrozos en los baños y lanzó objetos contundentes a los aficionados locales.

Pero eso no es todo, ya que la agencia también indicó que se identificó a 41 forofos del Rojo que participaron en la violenta respuesta hacia los seguidores de la U, disponiendo para ellos el derecho de admisión mientras continúa la investigación.

