Arturo Vidal suma problemas fuera de la cancha: lo vinculan a millonario robo "por encargo"

Arturo Vidal enfrenta una compleja situación judicial fuera de las canchas, luego de que su nombre apareciera en una investigación por un millonario robo ocurrido en enero pasado en una casa de cambio.

El volante y referente de Colo-Colo declaró este lunes en calidad de testigo ante la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI, en la comuna de Independencia, tras acusaciones que lo vinculan con la recepción de 50 millones de pesos presuntamente sustraídos por un trabajador de la empresa afectada.

De acuerdo con un documento revelado por Chilevisión, el empleado de la casa de cambio, Ignacio Rodríguez, reconoció haber extraído dinero desde la caja fuerte del local por encargo del futbolista.

“Este dinero lo apropié indebidamente desde la caja fuerte del local de Agustinas sin avisarle a mi jefatura, ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local; lo antes señalado en pleno conocimiento y por encargo de Arturo Vidal Pardo”, señala la declaración fechada el pasado 6 de abril.

En su testimonio, Rodríguez afirmó además que realizó varias entregas de dinero al seleccionado nacional en distintos momentos.

Según indicó, primero entregó 10 millones de pesos en dólares, luego 15 millones de pesos en euros y, finalmente, el 30 de enero, otros 25 millones de pesos chilenos.

Asimismo, sostuvo que “en cada una de las veces, la entrega del dinero la realicé en su domicilio particular ubicado en la comuna de Colina”.

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