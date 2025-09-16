Hincha de Iquique amenazó de muerte a jugador e intimidó a su hija

Nada de bien lo está pasando el jugador de Deportes Iquique Marcelo Jorquera. Es que a la mala campaña que tiene a los Dragones Celestes cerca de descender a la Primera B, se sumó que el futbolista sufrió un momento de terror junto a su familia al recibir amenazas de un barrista en un partido de básquetbol.

La esposa del lateral del conjunto nortino, Camila Ruiz, fue la que realizó la denuncia a través de sus redes sociales.

"Veíamos un partido de básquet de niños de 9 a 11 años en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. De la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo (relacionado al fútbol), incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos", sostuvo la mujer.

"El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique", añadió.

Además, Camila Ruiz agregó: "El partido de básquet tuvo que ser detenido por todo su escándalo y agresividad. Los niños estaban asustados y no comprendían nada. El tipo comenzó a hacer llamados telefónicos diciéndonos que vendría con más personas a pegarle a mi esposo".

