“Hay que ser muy cautos”: el mensaje de Massú tras clasificar ante Serbia

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió al próximo desafío del combinado nacional, luego de la victoria ante Serbia que permitió a Chile avanzar a la siguiente fase de la Ensaladera de Plata, donde deberá enfrentar a España, liderada por Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP.

Respecto al eventual duelo ante el elenco hispano, Massú llamó a la calma y a la cautela, especialmente ante la posibilidad de que la serie se dispute en territorio nacional. “Cuando uno enfrenta a rivales tan poderosos como España, que juegan bien en todas las superficies, hay que ser muy cautos y tomárselo con calma”, remarcó el viñamarino.

El doble medallista olímpico señaló que, una vez confirmada la sede, se buscará la mejor estrategia para favorecer al equipo chileno. “Vamos a tratar de que nuestros jugadores se sientan bien y sacar una ventaja deportiva”, explicó, subrayando la importancia de una planificación adecuada.

Massú también destacó el margen de tiempo con el que contará el equipo para preparar la serie, considerando que el enfrentamiento se disputará en septiembre. “Tener meses para planificar nos da más opciones”, afirmó, valorando la posibilidad de trabajar con mayor profundidad en lo deportivo y logístico.

Finalmente, el capitán chileno tuvo palabras de reconocimiento para Cristian Garin, quien decidió sumarse al equipo pese al reciente fallecimiento de su padre. “Quiero resaltar su compromiso y su fuerza mental”, señaló Massú, agregando que el tenista mostró una disposición total para competir y apoyar al equipo, lo que calificó como una muestra de carácter y profesionalismo.

PURANOTICIA