Haaland marca dos goles ante Senegal y le da a Noruega la clasificación a dieciseisavos del Mundial

Noruega derrotó a por 3-2 a Senegal y se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial.

La figura del encuentro disputado en el estadio Nueva York / Nueva Jersey por la segunda fecha del grupo I fue Erling Haaland.

Desde el inicio, los europeos mostraron superioridad y el protagonista de las dos primeras ocasiones fue el capitán Martin Odegaard.

Primero con un remate desde la izquierda y después con un mano a mano en el que no pudo vencer al arquero Mendy.

Antes de que terminara la primera parte llegó la apertura del marcador para los "Vikingos Rojos". Holmgren Pedersen aprovechó un mal rechazo de Kalidou Koulibaly y convirtió el 1 a 0.

En el complemento, el delantero del Manchester City estiró la ventaja tras una asistencia de Odegaard.

Sin embargo, Senegal descontó de inmediato con un tiro de Ismaila Sarr en el área noruega.

El delantero centro anotó el segundo de su selección y de su cuenta personal tras un pase de Patrick Berg, estableciendo el 3 a 1.

Sobre el final del partido, los africanos marcaron el segundo con gol de Sarr, pero no les alcanzó para empatar.

Finalmente, el representativo europeo sumó tres puntos vitales en búsqueda de su objetivo.

En el último partido del grupo, Noruega enfrentará a Francia este viernes, en un partido donde se definirá la posición de clasificación.

Por su parte, Senegal cerrará su participación mundialista ante Irak en Toronto el mismo día.

(Imagen: Getty Images)

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