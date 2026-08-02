Charles Aránguiz vuelve a la titularidad en Universidad de Chile para enfrentar a Huachipato

Universidad de Chile vuelve la tarde de este domingo al Estadio Nacional para medirse con Huachipato, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Y lo haría con una novedad en su formación: el regreso como titular del volante Charles Aránguiz.

El ex jugador de la Roja ya jugó algunos minutos la semana pasada en el encuentro que la U ganó a Audax Italiano (2-1), y esta vez ocuparía el lugar de Israel Poblete.

También los azules anuncian como una buena noticia la convocatoria del experimentado defensor Matías Zaldivia, quien viene saliendo de una lesión.

De esta forma, la alineación de la U sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Huachipato, en tanto, que viene de vencer 2-0 a O’Higgins y que de ganar la tarde de este domingo daría caza a los sublíderes actuales -entre ellos, la propia Universidad de Chile- formaría de la siguiente manera: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Maicol León; Lucas Velásquez, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Javier Cárcamo; Mario Briceño y Lionel Altamirano.

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