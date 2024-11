"Ha sido un viaje hermoso": Daniela Seguel confirmó este viernes su retiro del tenis profesional a los 32 años

Un sorprendente anunció realizó este viernes la tenista Daniela Seguel (771 del ranking WTA), quien en el día de su cumpleaños número 32 comunicó su retiro del profesionalismo tras más de una década de carrera.

"¡Hola! Hoy quiero contarles que hace unos meses he decidido dejar el tenis profesional. No ha sido para nada una decisión fácil, pero sí tomada con mucha tranquilidad y sabiendo que era el momento indicado", comenzó señalando la chilena, quien no competía desde julio cuando disputó la qualy del W75 de Roma, en Italia.

En la misma línea, la "Pantera" sostuvo que "ha sido un viaje hermoso, de mucho esfuerzo, dedicación y de muchísimo aprendizaje. Una carrera con infinitas alegrías y momentos maravillosos que quedarán por siempre grabados en mí y por supuesto también tristezas, que fueron y son necesarias para crecer".

Por otra parte, la criolla apuntó que "quisiera agradecer a mi familia, porque ellos han sido mi pilar fundamental desde el día uno hasta hoy, sin ustedes, nada de lo que soy hoy sería posible, gracias por entregarme los valores que me hacen ser la persona que soy, pero por sobre todo gracias por su amor infinito y por el apoyo y la confianza incondicional que me han entregado".

Asimismo, realizó una mención especial a "Colo-Colo, el club de mis amores, y al directorio encabezado por Aníbal (Mosa), que llegó en un momento muy triste de mi vida, el fallecimiento de mi padre. Agradezco el aporte económico, pero más agradezco la oportunidad que me dieron de poder llevar el escudo del Cacique por el mundo, todo un sueño para mí".

Al cierre, agradeció también "al tenis por todos los momentos vividos. Estoy orgullosa de la carrera que pude hacer, del esfuerzo, dedicación y valentía que puse para haber logrado cada uno de mis sueños. Me voy tranquila porque siempre di lo mejor de mí".

Seguel alcanzó su mejor ranking individual en 2018, cuando trepó al 162° puesto, mientras que en dobles llegó a ser 110° en 2014. En total, ganó 16 títulos singles de la ITF y 28 en duplas en la misma categoría.

Además, fue finalista del WTA de Estrasburgo junto a la argentina Tatiana Búa y fue doble medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de 2017. Un año después, en los Suramericanos de Cochabamba, logró la primera ubicación en dobles y una plata en individuales.

PURANOTICIA