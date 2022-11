Gustavo Quinteros y su continuidad en Colo-Colo: "Si hay alguna oferta concreta, la analizaré con la familia"

Si este jueves Gustavo Quinteros aclaró que, de momento, sigue siendo entrenador de Colo-Colo, ante la incertidumbre sobre su continuidad en el "cacique" por el interés de Independiente de Avellaneda y supuestamente de un club brasileño, el estratego mantiene su postura, aunque de igual forma se abre a una posible partida.

Es que el adiestrador reconoció este viernes que si recibe alguna oferta concreta, la analizará junto a sus más cercanos.

"Tengo contrato y lo pienso cumplir. Cuando terminan temporadas puede haber ofertas o no, puede haber oportunidades o no, pero es algo que le puede pasar a cualquier jugador y entrenador", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Eso no tiene que ver con que todo el tiempo estemos hablando de una continuidad o no, estoy cómodo y feliz en el club. Después, si hay alguna oferta concreta la analizaré con la familia, pero por ahora no hay ninguna", añadió.

Sobre la exigente próxima temporada, sostuvo: "A este plantel que tenemos, agregándole jugadores por línea, vamos a tener un equipo muy fuerte. Esperamos que lo que hablamos ayer (jueves, en la reunión con Blanco y Negro) se pueda empezar a concretar".

Consignar que Colo-Colo pondrá fin a su temporada este domingo, cuando visite a Ñublense por la última fecha de un Campeonato Nacional en el que selló el título hace unas semanas.

PURANOTICIA