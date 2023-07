Gustavo Quinteros tras el papelón de Colo-Colo ante América-MG: “Lo de hoy fue una vergüenza”

Una actuación sencillamente paupérrima fue la que tuvo Colo-Colo, elenco que fue superado en todas las líneas por América-MG, inclinándose por 5-1 y decretando su eliminación en la fase de playoffs de Copa Sudamericana.

Tras el compromiso, un decepcionado Gustavo Quinteros enfrentó los micrófonos y realizó una potente autocrítica por la presentación de sus dirigidos, apuntando a los graves errores defensivos que propiciaron la goleada del conjunto brasileño.

"El equipo hoy se divide en dos. Pudimos hacer dos o tres goles, pero defensivamente fuimos un desastre, pasó después de varios partidos que en algunos partidos defendimos muy mal. Este partido da vergüenza, me da vergüenza que el equipo haya defendido de esta manera", remarcó el técnico de los albos.

Asimismo, subrayó que "ofensivamente se cumplió, pudimos hacer algo más y nos faltó en general y a nosotros como cuerpo técnico también nos faltó jerarquía internacional, porque cuando esperas poder jugar a tu mejor nivel individual y colectivamente nunca podemos lograrlo sobre todo de visitantes jugando en copas internacionales".

“Hoy jugamos un partido muy por debajo de nuestras presentaciones anteriores, pero lo de hoy fue una vergüenza, me hago cargo porque soy el entrenador, no pudimos defender una ventaja, no hicimos un partido defensivamente, sí a lo mejor ofensivamente lo hicimos, creamos situaciones para hacer un gol más”, sostuvo.

Por otra parte, el entrenador aseguró que "nos faltó en general jerarquía internacional. Cuando esperas jugar a tu mejor nivel, individual y colectivamente, nunca lo podemos hacer, nos pasó el año pasado que nos hicieron cuatro goles, hoy nos hacen cinco, es una deuda pendiente que tenemos de poder cambiar ese comportamiento deportivo para avanzar una fase".

Finalmente apuntó que "habrá que dar vuelta la página, sabemos que para esta clase de torneos no estamos preparados, hoy lo sucedido me da vergüenza sinceramente y pelearemos con todo en el torneo nacional. Hay que reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales".

PURANOTICIA