Gustavo Quinteros evocó su etapa en Colo Colo durante su presentación en Independiente

Si bien Gustavo Quinteros fue vinculado para volver a ser el técnico de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón, se bajó de la lista de candidatos y semanas después terminó arribando a la banca de Independiente de Avellaneda.

El entrenador argentino nacionalizado boliviano fue presentado el lunes como flamante DT del Rojo y en la conferencia de prensa recordó su paso por el Cacique.

Es que al ser consultado sobre la posibilidad de promover a juveniles, el estratego hizo referencia a su experiencia en los albos y Vélez Sarsfield: "Me pasó mucho en Colo Colo y en Vélez, que los juveniles fueron fundamentales para lograr los objetivos. Siempre es mejor, a mi entender y creo que es así, que los juveniles empiecen a participar cuando el equipo está jugando bien, positivo. No darles la total responsabilidad a un chico del club en un momento complicado".

"Soy de la idea de darles la confianza cuando el equipo viene bien. Los vamos a tener muy en cuenta durante todo el proceso. Donde estuve, siempre fueron muy importantes los juveniles", añadió.

Sobre su decisión de asumir en el conjunto de Avellaneda, pese a la profunda crisis deportiva e institucional que atraviesa el club, explicó: "Lo que me sedujo es que Independiente es un club grande en Argentina, la idea mía era volver al país, quedarme acá y darle continuidad a un trabajo en un club importante como es Independiente. Si bien la llegada no fue en el momento que todos los entrenadores queremos, que es el inicio de una temporada, analizando el plantel y mirando las características que tiene este equipo, creo que hay buen plantel, con buenos jugadores".

Por último, Quinteros anticipó su estreno el domingo nada menos que en el clásico de Avellaneda ante Racing: "Cuando decidí aceptar no pensé en el partido que me podía tocar, sino en formar un equipo capaz de pelear títulos. Nos tocó Racing, un clásico, un equipo complicado como cualquier otro del fútbol argentino. Hoy todos proponen situaciones y te complican los partidos, es muy difícil el fútbol argentino".

