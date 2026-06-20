Gustavo Lema renuncia a la banca de Audax Italiano tras derrota en Copa Chile

Audax Italiano perdió anoche ante Deportes Santa Cruz en su estreno por Copa Chile, partido que además marcó el término del proceso del técnico Gustavo Lema.

A través de un comunicado publicado pasadas las 23 horas, el cuadro floridano informó que el argentino presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la institución.

"Agradecemos enormemente a Gustavo y a su cuerpo técnico por el trabajo profesional y la calidad humana entregada, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos", agregaron en el escrito.

Cabe recordar que tras concluir el compromiso, el propio estratego señaló que "decidí dar un paso al costado, el gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo, que obviamente espera otros resultados. En el fútbol estoy muy agradecido a todo lo que me brindó no solo Audax, sino el fútbol chileno".

El DT trasandino alcanzó a dirigir 32 compromisos al mando de los itálicos, cosechando trece triunfos (considerando la victoria por penales sobre Cobresal por Copa Sudamericana), siete empates y doce caídas.

De esta manera, Lema se transformó en el octavo entrenador que deja el cargo entre los equipos de Primera División, corriendo la misma suerte de Javier Torrente (Everton), Francisco Meneghini (Universidad de Chile), Cristian Muñoz (Palestino), Patricio Almendra y Walter Lemma (Deportes Concepción), y Juan Cruz Real y Leonardo Ramos (Universidad de Concepción).

PURANOTICIA