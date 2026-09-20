Gustavo Kretschmer gana oro en esquí náutico en los Juegos Suramericanos

Chile logró una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, gracias al primer lugar de Gustavo Kretschmer en el esquí náutico.

En el Lago Sur, el esquiador nacional se colgó la vigesimocuarta presea dorada que consigue nuestra delegación en la máxima competencia polideportiva de América meridional.

Kretschmer había clasificado primero a las instancias finales del slalom, y en dicha instancia logró pasar cinco boyas con una distancia de cuerda de 11,25 metros, superando al brasileño Felipe Simioni y los argentinos Antonio Collazo y Bautist Ahumada.

En el slalom femenino, Trinidad Espinal le había dado una medalla de plata a Chile, que sigue demostrando que a nivel continental es uno de los países fuertes del esquí náutico.

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