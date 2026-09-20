Chile vence 3-2 a Colombia en fútbol y avanza a semifinales en los Suramericanos

Lograr el pase a las semifinales, pero la mejor forma de asegurar seguir en carrera pasaba por ganar el pleito, lo que comenzó a hacer a los cinco minutos luego de un gran desborde de Martín Jiménez que centró y cabeceó Joaquín Muñoz para derrotar a Juan Hurtado y decretar el 1-0.

Colombia estaba quedando fuera del torneo y fue en la búsqueda de la paridad, la que casi consigue a los 13’ por medio de Camilo Amu, pero un gran achique de Vicente Villegas evitó la conquista.

A los 22’ un error de la salida de los adversarios le permitió a Muñoz capturar la pelota en propio terreno, cerca del círculo central, y desde allí sacó un zurdazo que superó al guardameta colombiano para anotar el 2-0, en un golazo que fue ovacionado en el estadio Marcelo Bielsa.

En el segundo tiempo, a los 51’, Gerónimo Mancilla hizo una gran jugada por la izquierda, eludió a cuanto chileno encontró en su camino, pero el tanto fue evitado nuevamente en una gran tapada de Villegas. Pero dos minutos más tarde ya no pudo evitar un remate potente de Alam García que anotó el descuento para los cafetaleros.

El colombiano buscó con afán la paridad que logró a los 68’ cuando Daniel Socarrás, una vez más, desbordó desde la derecha del ataque y Miguel Marulanda, sin marca alguna, cabeceó libremente y dejó fuera del alcance del esférico a Villegas.

Chile logró rehacerse en lo ofensivo. A los 74’, Socarrás se equivocó en la salida, le capturó la pelota Mario Sandoval que se la dio rápidamente a Cristian Rocha que anotó el 3-2 para la Roja.

Yastin Cuevas pudo anotar el cuarto gol en el último minuto, pero se lo perdió de manera increíble cuando estaba solo frente al arco.

El pitazo final del venezolano Yeferson Miranda le dio la victoria a los dirigidos de Sebastián Miranda, que sacaron pasajes a las semifinales, y deben esperar rival para el partido que se disputará el próximo miércoles 23 de septiembre por el paso a la pelea por la medalla de oro.

PURANOTICIA