España derrota a Chile en dobles y clasifica a la fase final de la Copa Davis

España no tuvo contemplación con Chile en el partido de dobles y se impuso de forma categórica, accediendo a la ronda final de la Copa Davis.

Los tenistas nacionales estaban obligados a tener un domingo perfecto frente a un rival ampliamente superior si querían lograr el milagro y quedarse con la serie luego de haber perdido los dos singles en la jornada sabatina que se desarrolló en el Court Anita Lizana del Estadio Nacional.

Nicolás Massú decidió poner en la cancha a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, que nada pudieron hacer frente al binomio de Jaume Munar y Pedro Martínez.

Los ibéricos aplastaron en el primer set a la pareja nacional con un contundente 6-0, donde la respuesta fue mínima y las diferencias de calidad de juego demasiado notorias.

En la segunda manga, la historia no cambió. Al igual que en el primer capítulo, a Tabilo le rompieron su servicio, y luego fue el turno de Barrios.

Recién en el duodécimo juego la primera raqueta de Chile pudo mantener su saque, salvando un match point, y alcanzar el primer punto, lo que no querían que fuera decorativo, y lo consiguieron quebrando a los europeos dejando la cuenta 2-5.

Barrios decoró todavía más el marcador con un nuevo punto para el binomio criollo, pero España no quiso extender más el suspenso y logró un rápido triunfo por 6-0 y 6-3, con lo que accedieron a las finales de la Copa Davis, mientras el representativo nacional tendrá que disputar las rondas clasificatorias el 2027, luego de esta dolorosa derrota que desnudó lo lejos que en la actualidad están nuestros tenistas de la elite de este deporte.

PURANOTICIA