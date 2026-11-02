Gustavo Huerta lamentó el empate de Cobresal ante Everton y aseguró que "regalamos dos puntos"

Cobresal fue incapaz de sostener el triunfo y se vio sorprendido en los últimos minutos por Everton, lamentando un amargo empate a dos que los mantiene cerca de la zona de descenso.

En rueda de prensa, el director técnico del cuadro minero, Gustavo Huerta, no se anduvo con rodeos y admitió que "regalamos dos puntos. No hay otra. Duele muchísimo el empate".

Respecto a su estado de ánimo tras la igualdad, el entrenador admitió que el plantel estaba "muy mal. Nos ha tocado en otros partidos que vamos ganando y nos meten en nuestro arco, pero hoy ayudamos nosotros".

Con este resultado, el elenco legionario se estancó en el puesto 14 de la tabla con 27 puntos, apenas cuatro por arriba de la zona de descenso.

Cabe señalar que Cobresal volverá a la acción este domingo a las 15:00 horas, para visitar a Universidad de Chile en Rancagua.

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