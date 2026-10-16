Gustavo Gotti confía en que Cobreloa recupere el liderato de la Primera B y avisa a San Luis de Quillota: "Nada está dicho"

Pese a que en la última fecha perdieron el liderato del torneo de Primera B a manos de San Luis de Quillota, y solamente faltan tres jornadas para que culmine el certamen del ascenso, en Cobreloa son optimistas.

El delantero Gustavo Gotti admitió que en el plantel hay confianza de recuperar la cima y así obtener el cupo a la máxima categoría del fútbol chileno.

"Hoy estamos en una posición más abajo, pero nosotros tenemos que salir a buscar los tres puntos y, si Dios quiere, poder retomar el primer lugar. Y si no, de lo contrario, seguir en la pelea porque van a quedar dos fechas más", reconoció el atacante a Redgol, señalando que “nada está dicho” .

"Lo único que sí está bien claro es que Cobreloa tiene que salir a ganar y conseguir los tres puntos, esa es la manera en la que vamos a seguir con la fe intacta en que el objetivo se nos puede dar", añadió.

Además, agregó: "Si bien esta fecha (ante Recoleta en Calama) es demasiado importante, tampoco es que se va a definir toda en esta fecha. Quedan dos más, a ambos nos tocan salidas y partidos duros".

Por último, Gotti afirmó: "El objetivo es buscar los tres puntos, conseguirlos y así seguir con la fe intacta de que el objetivo se nos se nos puede dar, que lo podamos cumplir".

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