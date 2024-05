Gustavo Álvarez y ausencia de Lucas Assadi ante la UC: "Los jugadores saben por qué no juegan"

Este sábado, a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, se disputará una nueva edición del clásico universitario entre Universidad de Chile y Católica, el partido que se robará todas las miradas de la 13° fecha del Campeonato Nacional.

Este viernes, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, anticipó el derbi ante los cruzados y confirmó que tiene prácticamente plantel completo a disposición la ausencia de Lucas Assadi.

"Me gustaría que José Castro estuviera disponible para hablar de un plantel íntegro, por su salud y la competitividad del equipo. Alinearemos el mejor once a mi criterio. Todos pelean por un lugar, desde comienzo de semana. Los rendimientos individuales son permanentemente crecientes y se comete la injusticia, porque solo son 18 los citados. Todos los jugadores saben por qué juegan, por qué no juegan y qué tienen que mejorar", expresó en conferencia el DT argentino, quien descartó temas extradeportivos para la determinación de dejar al margen al canterano.

"Todas las decisiones que tomo son futbolísticas (...) Estratégicamente, nos adaptamos al rival de turno, logrando coordinaciones en cada área y en función del crecimiento de cada jugador. Les explico por video lo que están haciendo y su evolución. La actitud es parte del rendimiento. No podemos querer que sean como fuimos años atrás, hay que aceptar el cambio generacional. También hay que tener en cuenta lo que pasó con la pandemia. Los jóvenes chilenos son aptos técnicamente, físicamente, con capacidad de desarrollo y tácticamente entienden todo", añadió.

Sobre el conjunto de la franja, el estratego sostuvo: "Con cambio de entrenador (llegada del brasileño Tiago Nunes), tiene una versión más vertical que horizontal, pero con jugadores de buen pie en las tres líneas. Católica defiende con un sistema y atacan con otro. Me preocupa analizar su faceta defensiva al momento de recuperar la pelota, me ocupo de analizar su funcionamiento para contrarrestarlo".

Además, el ex DT de Huachipato valoró el poder contar con 45 mil hinchas en el Estadio Nacional: "Agradezco el apoyo multitudinario y constante durante el partido. Es una parcialidad que reconoce el talento y premia el esfuerzo, la gente se identifica con eso".

Por último, Álvarez descartó tener más margen por el hecho de ser líderes invictos del Campeonato Nacional: "Las tablas de posiciones, las rachas y la estadística no influyen en el partido. No se puede vivir de recuerdos, ni de buenos logros del pasado, ni caer demasiado en la ansiedad del desenlace. Los tres puntos los vamos a conseguir con la preparación del partido, sin tener en cuenta ni el pasado ni el futuro".

PURANOTICIA