Gustavo Álvarez responde a reclamo de Mario Salas por final de Copa Chile: "Lo respeto, pero es el calendario"

A las 19:00 horas de este miércoles, Universidad de Chile y Ñublense disputarán la gran final de la Copa Chile 2024 en el Estadio Nacional.

Y el director técnico de los azules, Gustavo Álvarez, anticipó la definición ante los chillanejos y le dio una tremenda arenga a sus pupilos para ir por la revancha tras perder el título del Campeonato Nacional en manos de Colo-Colo.

"Grandeza no es sólo la consecución de resultados, sino levantarse inmediatamente después de los golpes", expresó el estratego argentino de los azules en conferencia de prensa.

"Es un plantel de hombres, es un club que sabe bien los objetivos. Estamos muy bien", añadió el ex adiestrador de Huachipato.

Además, confirmó que contará con Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, pese a que este martes verán acción con la Roja ante Venezuela por las Clasificatorias: "Están considerados, hemos citado 20 jugadores entre los cuales están Fabián y Maxi. Que hoy jueguen en la Selección distinguen al proceso. No hay que olvidarse cómo llegaron al club y desde dónde".

"Hoy que estén seleccionados es un orgullo. Nosotros mañana en la mañana hablaremos con ellos para ver como están y tomaremos la decisión de los once que inician. Voy a definir el equipo mañana al medio día por este tema", añadió.

Por último, consultado sobre el reclamo del técnico de Ñublense, Mario Salas, por jugar en el reducto de Ñuñoa y por el poco descanso que tendrán los chillanejos, sostuvo: "No lo escuché a Mario, pero entiendo que me dice que ellos llegan con un partido jugado hace tres días y nosotros no. Es el calendario. No intervengo en la programación de los partidos. Jugamos la semifinal contra Coquimbo y hubo postergación de las llaves por otras razones. Tengo respeto y admiración por Mario Salas, me parece que Ñublense es un equipo de hombres y por eso llegó donde llegó. Entonces, no soy quién para opinar ni juzgarlo. Lo respeto".

