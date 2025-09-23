Gustavo Álvarez por partido ante Alianza Lima: "Vamos a jugar como si el estadio estuviera completo"

En vísperas de la revancha con Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana, el director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, entregó sus pálpitos y se mostró optimista a pesar del hecho de recibir al cuadro peruano sin público en las tribunas.

En ese sentido, el entrenador señaló en conferencia de prensa que "por más que se juega a puerta cerrada, su apoyo, su respeto, su cariño, nosotros lo sentimos permanentemente. Vamos a jugar como si el estadio estuviera completo. Tenemos el desafío deportivo de sobreponernos a un estadio vacío, pero lo tenemos que superar y jugar el partido como lo que es, una verdadera final".

Con respecto a los aspectos a pulir de cara al choque con el elenco íntimo, el estratego planteó que "tenemos que mejorar la precisión en tres cuartos de cancha y tener tranquilidad. Metemos seis o siete jugadores en el área por cada jugada y faltó esa precisión que tres días antes tuvimos con Colo Colo. Siempre voy a buscar controlar el juego, con la intención de controlar bien la pelota cuando la tenemos y recuperarla rápido cuando no".

A pesar de la falta de finiquito que acusó luego del empate a cero en Lima, el DT respaldó el trabajo del cuestionado delantero Nicolás Guerra. "Es un excelente jugador, por eso lo he empleado en tantos partidos estos dos años. Jugar con un equipo como este, con la presión de hacer goles siempre, no es fácil, y mantenerse acá tanto tiempo tampoco. Méritos tiene que tener", aseguró.

En cuanto a Leandro Fernández, quien asoma como posible alternativa en ataque, el argentino sostuvo que "está muy bien, está volviendo a ser el que era y lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar. Él lo sabe y no tengo ninguna duda que cuando le toque lo va a hacer muy bien".

Por último, Álvarez manifestó sobre el rival de turno que "para mí Alianza Lima no es sorpresa. Viene con un proyecto institucional muy serio. Es un equipo con mucho oficio y tienen jugadores muy experimentados de mucho recorrido".

