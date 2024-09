Gustavo Álvarez negó "apretón" de jugadores de U. de Chile por el caso de Marcelo Morales

Tras el receso por la doble fecha de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026, este fin de semana se reanudará la acción del Campeonato, donde Universidad de Chile recibirá este domingo a Palestino en busca de mantenerse como sólido líder del certamen.

En la previa del cotejo ante los árabes, el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, salió al paso de la información que surgió de que Marcelo Díaz, como capitán, y junto al resto del plantel lo "apretaron" para exigir reintegrar a Marcelo Morales a la titularidad, ante los rumores que apuntaban a que el DT había "cortado" al lateral por decisión de la directiva ante las frustradas negociaciones para su renovación de contrato.

"Volvemos el tiempo atrás… el tema Morales quedó claro, incluso algunos de ustedes me ofrecieron disculpas por haber llevado información que era falsa. ¿Estamos de acuerdo? Coinciden todos, creo. Acá hay 10 periodistas y 10 camarógrafos que coinciden en que era información falsa. Entonces es tema cerrado", expresó el argentino este viernes en conferencia de prensa.

"Me parece que ya no hay que hablar más del tema, estamos en un momento de definiciones y hay muchos que queremos lo mejor para la U. Y la mejor forma de resguardar eso es la armonía y tranquilidad. Si hubiera algo que aclarar lo haría, pero damos por cerrado este tema desde el momento en que ustedes, la prensa, me ofrecieron disculpas", añadió.

En otro tema, sobre la recta final del Campeonato, el exadiestrador de Huachipato sostuvo que "entramos en el desenlace. En frío, todos los partidos valen tres puntos. Cada partido lo vemos así, pero somos conscientes que entramos en la recta final donde se va definiendo todo. Esos puntos se van transformando en éxito y nuestro objetivo es transformarlos en la gloria".

Consultado sobre si había presión por pelear el título con Colo-Colo, respondió que "no, porque ya me pasó el año pasado, estar en la disputa por el título con los equipos que se nombran, en mi caso estoy acostumbrado a pelear el título con esos equipos y no cambia nada", manifestó.

Por último, Álvarez repitió un gesto que realizó Ángel Guillermo Hoyos en 2017, DT de los azules en ese entonces, cuando les regaló empanadas a los periodistas en el año del último trofeo de la U. "Estuve cocinando toda la noche. Los que me criticaron pueden retirarse, los que no, pasen a comer", expresó entre risas.

