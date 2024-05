Gustavo Álvarez asegura que U. de Chile juega "mejor ahora que cuando ganamos seis partidos seguidos"

Universidad de Chile cerrará su primera rueda del Campeonato Nacional este domingo, cuando visite a Everton en Viña del Mar con la misión de ganar para no arriesgar perder el liderato del certamen.

Es que el cuadro azul perdió el invicto al caer ante Universidad Católica y después resignó un empate ante Ñublense, resultados que ahora lo tienen sin margen ante sus escoltas.

En la antesala al cotejo ante los "ruleteros", el técnico del conjunto estudiantil, Gustavo Álvarez, le bajó el perfil al momento del equipo y dio un singular análisis al asegurar que el último encuentro ante los chillanejos fue mejor que cualquiera de los triunfos que obtuvo antes.

"Cuando las estadísticas son favorables, como de visita, o no tan favorables, como de local, el análisis debe partir del rendimiento y no los resultados. Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo y lo considero creciente, por más que en las últimas fechas sacamos menos puntos que en las primeras", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Creo que el equipo crece. ¿Cómo voy a decir que el equipo juega mejor ahora que cuando ganó seis seguidos? Estoy convencido de que jugamos mejor ahora que cuando ganamos seis partidos seguidos", añadió.

Además, agregó que "a la U le agarraron la mano con la línea de 5”. “El 50% de los partidos ganados fueron con línea de 5. Lo que cambian son los espacios. Tenemos que resolver mejor con poco espacio, como en el último partido. Lo que tenemos que resolver de local no es de sistema, es de espacio. También hay cosas que corregir de visitante, aunque sea una campaña buena. Si partimos el análisis desde el resultados, estamos totalmente errados".

En otro tema, el exadiestrador de Huachipato salió a negar molesto los rumores sobre la supuesta neumonía de Leandro Fernández y un brote de influenza o gripe: "Eso es falso. Todos los jugadores entrenaron en la semana con perfecto estado de salud, incluido Lea Fernández".

En cuanto a la sensible baja por lesión de Cristian Palacios, Álvarez expresó: "Tenemos tres alternativas de centrodelantero, lo he dicho todo el semestre: Tenemos a Nico Guerra y Luciano Pons. ¿La ausencia de goles? Sólo en un partido no hemos convertido".

PURANOTICIA