Guillermo Maripán recibió críticas tras su debut con la camiseta del Inter de Porto Alegre

Guillermo Maripán tuvo su ansiado estreno con Internacional de Porto Alegre, pero el encuentro no salió como él pretendía y terminó siendo villano en la derrota por 2-1 ante Cruzeiro por el Brasileirao.

Corría el minuto diez cuando el chileno avanzó varios metros y habilitó a un compañero, quien luego erró el pase y como el espigado zaguero estaba desacomodado, no alcanzó a frenar la asistencia que le permitió a Kaio Jorge ir en demanda del arco y abrir la cuenta.

Pero eso no es todo, el portal partidario "SC Inter" detalló que el central también "sufrió ante el intenso ataque de Cruzeiro. En la segunda parte, la expulsión de Víctor Gabriel complicó aún más la labor de la defensa del Inter, que pasó gran parte del tramo final jugando con un jugador menos".

Por su parte, Globo Esporte calificó el desempeño del criollo con nota 4,5, argumentando que tuvo "un debut flojo para el Inter. Participó en el juego, pero dejó espacios que propiciaron los dos goles del rival. Se presentó en el área pequeña para intentar marcar de cabeza, pero falló el remate".

Fabiano Baldasso, periodista deportivo e hincha del "Colorado", comparó a "Memo" con Agustín Rogel, uruguayo que militó en el club entre 2024 y 2025 sin dejar una buena impresión. "Ojalá nos equivoquemos. Pero la primera impresión es que es Rogel. De hecho, físicamente se parecen mucho. Estaba aterrado", afirmó.

El comunicador fue un paso más allá y se mostró preocupado con el posible descenso del conjunto gaúcho, el cual marcha 14° del torneo brasileño con 21 puntos, uno por arriba de la zona de descenso.

(Imagen: Ricardo Duarte)

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