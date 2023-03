Guillermo Maripán coincide con Alexis Sánchez y afirma que "ya no se le puede llamar Generación Dorada"

Los dichos del delantero nacional Alexis Sánchez, quien aseguró que la Generación Dorada "es del pasado", tuvieron buena acogida al interior de la selección chilena, que sigue preparando el choque del próximo lunes ante Paraguay.

En conferencia de prensa, el defensa Guillermo Maripán respaldó plenamente los dichos del goleador de la Roja: "Lo dijo, una generación son 25 ó 26 jugadores y de esa generación no quedan más de cinco, me tocó hace seis años meterme a esa generación, que era muy difícil, era complicado entrar, y desde ahí agarré un proceso", apuntó.

En la misma línea, el zaguero del AS Mónaco indicó que "he visto muchos jugadores, muchos entrenadores, muchas cosas buenas y malas, viví momentos buenos, otros de aprendizaje también. Hoy estamos en un momento que ya no se le puede llamar Generación Dorada".

Respecto al desafío que se presenta para el combinado criollo en ocaso del histórico proceso, Maripán señaló que deben "intentar seguir con la línea de ellos, todos han hecho grandes cosas, por Chile, en el extranjero. Hoy en día si Chile está en el mapa mundial es gracias a ellos, lo que lograron en sus clubes y a nivel de selección".

Por otra parte, el espigado central le dio un espaldarazo al cuestionado técnico Eduardo Berizzo, subrayando que "no soy partidario de cortar procesos más si es que solo han sido partidos amistosos y no oficiales, aunque hayamos ganado todos los partidos 7-0 en los partidos pasados, después si empezamos las Clasificatorias y tenemos tres derrotas consecutivas estaríamos haciéndonos la misma pregunta"

Sobre el choque ante los guaraníes, el formado en Universidad Católica afirmó que "es un rival bastante difícil, que le gusta el choque, que le gustan los partidos de fricción, los partidos que jugamos con ellos fueron muy físicos, también fuertes mentalmente, tienen cualidades en el juego aéreo y cuando se asocian: es un rival bastante difícil, pero también sabemos por donde controlarlos".

