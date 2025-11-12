Gremio de Porto Alegre analiza oferta del fútbol mexicano por Alexander Aravena

A pesar del deslucido presente que atraviesa el delantero nacional Alexander Aravena con Gremio de Porto Alegre, sus actuaciones en los 35 partidos disputados en la actual temporada llamaron la atención de Tigres de la UANL.

De acuerdo con el portal Moon BH, la directiva del conjunto brasileño estaría analizando un ofrecimiento del cuadro azteca de 16 millones de reales (unos 3 millones de dólares) por un préstamo por todo 2026 con opción de compra.

No obstante, la fórmula no convence del todo al elenco gaúcho, ya que sus controladores quieren tener "garantías financieras" y por lo mismo, buscarían una venta definitiva o, en su defecto, una cesión con obligación de adquirir el pase de "Monito".

Desde el citado medio recordaron que el año pasado el club pagó cerca de tres millones y medio de dólares a Universidad Católica por los servicios del atacante, quien tiene contrato hasta 2028.

Asimismo, detallaron que "si Gremio acepta una cesión con opción de compra (y no con obligación ), el riesgo recae completamente sobre el Tricolor. Si Aravena no rinde bien en México, Tigres simplemente lo devolverá al final del período, y el jugador regresará a Porto Alegre con un valor inferior al de mercado, lo que dificulta aún más la recuperación de la inversión inicial de US$ 3.5 millones".

De todas maneras, aclararon que el denominado Maior do Sul no tendría apuro en desprenderse de Aravena y en caso de que las negociaciones no prosperen, el jugador que quedaría en la institución, donde juega un papel clave en las rotaciones del técnico Mano Menezes.

