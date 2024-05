Gran clásico del rugby de la Región de Valparaíso se vivirá este fin de semana en The Mackay School

Este viernes 17 y sábado 18 de mayo en las canchas de The Mackay School en Reñaca, la Región de Valparaíso se prepara para presenciar uno de los encuentros más emocionantes del rugby nacional: el clásico entre Old Mackayans RFC y Sporting RC, ambos de la ciudad de Viña del Mar. Con una historia que se remonta desde la década de 1970, este enfrentamiento en la Primera División del campeonato nacional "Top 10" promete ser un espectáculo lleno de intensidad y pasión.

En la última temporada, Sporting RC se llevó la victoria en el encuentro disputado en la cancha de Old Mackayans en Reñaca, con un marcador final de 10 a 35, mientras que el partido jugado en la cancha de Sporting terminó en empate 22-22. Este historial agrega un extra de expectación al partido.

Ambos equipos cuentan con un head coach argentino de renombre. Por el lado de Old Macks, el entrenador principal es Daniel Américo Graco, hombre oriundo del club Tala cordobés, reconocido por su exitoso paso como entrenador del seleccionado de Chile y por haber formado parte del staff de Los Pumas argentinos en los mundiales de rugby de 1999 y 2003.

En la vereda de los cuervos, Agustín Rodríguez Araya, proveniente del club La Tablada, también de Córdoba, logró llevar al equipo a las semifinales la temporada pasada después de varios años. Rodríguez Araya actualmente colabora como entrenador de scrum en la franquicia chilena de Selknam y fue director técnico de los seleccionados de rugby de Perú y Paraguay. Como anécdota, ambos seleccionadores ostentaban, en épocas diferentes, el mismo cargo de entrenador del seleccionado provincial de Córdoba, conocido como “Los Dogos”.

Por el lado de los jugadores a mirar, en Old Macks destaca Tomás Court Verschae. El hooker formado en el Viña Rugby Club marcha en el primer lugar en la lista de anotadores de tries del presente certamen con ocho ensayos en cinco partidos, siendo el único jugador de todo el certamen en llegar al in-goal adversario en todos los juegos que disputó. El wing Franco Scassi-Buffa es el segundo jugador con más puntos de su club, habiendo anotado 33 puntos, principalmente a través del buen uso de su pie.

En Sporting, su wing Joaquín Meyer está siendo uno de los jugadores más destacados del torneo, con 65 puntos anotados en las mismas cinco fechas, lo cual lo deja en la segunda posición del listado de máximos anotadores. Lo sigue su primo, el lock Lucas Zavala, quien lleva 15 puntos con tres ensayos anotados en cuatro partidos disputados.

El encuentro llega en un momento clave para ambos equipos en la tabla de posiciones: Sporting RC, tras un empate ante Stade Francais de local, se encuentra en la segunda ubicación con 21 puntos y sin haber conocido de derrotas, mientras que Old Macks, después de una caída contra COBS en su visita a Lo Barnechea, se ubica en la sexta posición con 14 unidades. Se espera un partido altamente competitivo donde ambos equipos lucharán dejarán todo por llevarse los puntos.

El clásico no se limitará únicamente al encuentro de Primera División, sino que también incluirá enfrentamientos en distintas categorías a lo largo de dos jornadas. El viernes, las categorías juveniles iniciarán los bilaterales con los encuentros de los menores de 16 y 18 años, posteriormente, los equipos Seniors +35 de ambos clubes cerrarán la jornada.

El día sábado comenzarán enfrentándose las categorías menores de 13 y 14 años, para que luego cierren los partidos de adultos en las categorías Pre Intermedia, Intermedia y Primera.

“Sin lugar a dudas el resultado del sábado será el resultado del entrenamiento de la semana. Yo después de esta ceremonia me voy a entrenar con mi equipo, porque hay que cumplir. Esa es la única forma para tener resultados positivos. Hay que ser perseverante, hay que trabajar para lograr los objetivos, no solo en el rugby sino en toda índole de la vida”, dijo el capitán de Sporting RC, Agustín Pérez.

En esa misma línea, el segundo centro del quince cuervo manifestó que “como grupo hemos estado bastante enfocados en lo que será el derbi con Old Macks. Después del empate con Stade cambiamos la página rápidamente y nos metimos de lleno en esta semana de clásico. La clave está es no fallar ningún día a los entrenamientos y estar concentradisimo de aquí al pitazo final el día sábado. Lo que uno hace el martes y el jueves en la cancha es lo que va a pasar el sábado en el partido. Las cosas no pasan así simplemente, hay que trabajar duro y entrenar”.

“El rugby junto con el fútbol son los deportes más antiguos del mundo. Ayer se cumplieron 150 años del primer partido de rugby en Argentina, en Buenos Aires. Imagínense la importancia que tiene el rugby desde la formación en los chicos de ambos clubes. La importancia para la vida, que va a trascender más allá del partido del sábado. El clásico de la Región de Valparaíso va a venir muchísima gente de ambos equipos. Una connotación muy afectiva, no solo para los jugadores sino para quienes comparten todos esos lugares de la vida y estar expuestos antes sus amistades y familiares”, expuso Daniel Graco, head coach de Old Mackayans RFC.

Al respecto el entrenador cordobés de los albiazules explicó que es clave “entender que este es un juego que antes que nada se maneja sobre una base de valores, sobre una base de sentimientos, sobre una base de afectos que nos hace tremendamente fuertes y tremendamente vulnerables. Es un juego que nos lleva a los límites y dónde si superamos esos límites a lo mejor nos estaríamos equivocando y estaríamos transformando en algo malo una cuestión que es netamente un juego. Los chicos que tienen a sus jugadores de Primera como sus referentes, sepan que siempre va a ser un juego fuerte, un juego duro, pero también fundamentalmente un juego de afectos, un juego de valores donde uno juega los límites y es ahí cuando un hombre aprende a manejarse los límites”.

La entrada será liberada para ambas jornadas, con la expectativa de recibir un gran número de aficionados de ambas escuadras.

Es importante recordar que The Mackay School de Reñaca es un lugar libre de alcohol y tabaco, por lo que se solicita a todos los asistentes respetar estas medidas reglamentarias.

Viernes 17 de mayo 2024

M16: 16:00 hrs

M18: 18:00 hrs

Seniors (+35): 20:00 hrs

Sábado 18 de mayo 2024

M13: 10:00 hrs

M14: 11:30 hrs

Pre Intermedia: 12:00 hrs

Intermedia: 14:00 hrs

Primera: 16:00 hrs

(Fotografías: @facu.fotos.2023 Facundo Valdés)

PURANOTICIA