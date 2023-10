Gran actuación de Martín Vidaurre en el ciclismo en ruta de los Panamericanos: Terminó cuarto

El ecuatoriano Jonathan Narváez, de Ecuador, se quedó con la prueba de ciclismo ruta de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en una ajustada llegada que también premió a los argentinos Eduardo Sepúlveda (plata) y el uruguayo Eric Fagundez (bronce).

El pedalero ecuatoriano cubrió los 157.7 kilómetros del circuito con un tiempo de 3 horas 37’ y 56”, mientras que el segundo y tercer lugar cronometraron lo mismo (3h:37’56”).

El chileno Martín Vidaurre, pese a no tener experiencia en ruta, llegó prácticamente pegado al grupo del podio, pero milimétricamente no le alcanzó para obtener medalla. Los otros pedaleros locales finalizaron en las siguientes ubicaciones: Héctor Quintana (13° con un tiempo de 3:46’.16”); Vicente Rojas (19°, 3:47’07”) y José Luis Rodríguez, que venía de obtener bronce en Lima 2019, abandonó la competencia.

Vidaurre, que ya había obtenido la medalla de oro en mountainbike, expresó su dolor por no haber alcanzado un lugar en el podio. “Estoy súper enojado porque tenía todo para quedarme con la medalla. Me faltó experiencia. Yo vengo a aprender, soy nuevo en ruta, pero intenté hacerlo lo mejor posible. Tuve muchos calambres, desde la vuelta cinco, pero seguí y estuve a punto. ¡Mira toda esta gente!, tremendo apoyo estaba todo para darles la medalla y me da una pena tremenda no haberlo conseguido”, comentó.

Jonathan Narváez se mostró sólido en las nueve vueltas al circuito que pasó por las calles Baquedano, Santa María, y la avenida Andrés Bello, además de un ascenso y descenso al cerro San Cristóbal. Su compatriota, Richard Carapaz, que venía de ganar oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y asomaba como favorito, no respondió a las expectativas y terminó en el séptimo lugar (3:38’02”).

“Felices por este triunfo para Ecuador. Dimos lo mejor de nosotros y estamos muy contentos. Feliz de ganar en Chile. Muy agradecido de todos quienes nos apoyaron”, comentó tras cruzar la meta el ecuatoriano Jonathan Narvaez, el mejor de esta prueba que la iniciaron 44 pedaleros y la finalizaron solo 36.

La prueba de ciclismo ruta, tanto en damas como en varones fue seguido por una gran cantidad de público que se agolpó tanto en las calles como en las rutas dentro del Parque Metropolitano en el cerro San Cristóbal.

