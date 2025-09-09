"Gracias a ella soy lo que soy": Gary Medel se emocionó al hablar por primera vez de manera pública de la muerte de su madre

Gary Medel se emocionó al hablar por primera vez de manera pública sobre su madre Marisol Soto, quien falleció en julio del año pasado.

Fue en el podcast "Más que titulares" que el jugador de Universidad Católica repasó varios momentos de su vida y cuando fue consultado por su progenitora, no pudo evitar las lágrimas. "Me pongo a llorar, lo digo altiro ¿No tienen agua? Tengo que respirar primero. No había llorado por mi mamá en público", sostuvo el "Pitbull".

El referente de la Roja indicó que "la mamá siempre yo creo que es la mejor del mundo, me dio todo lo que pudo y gracias a ella yo soy lo que soy. (...) No me avergüenzo porque lloro, sino porque ella me trae lindos recuerdos".

El bicampeón de América confesó que "a veces me acuerdo de ella en la noche y lloro. Es algo sensible para mí. Siempre con la tristeza de no tenerla a mi lado. Era como el pilar de toda la familia, porque cuando estaba ella, se juntaban todos".

Por otra parte, el central reveló que su padre está luchando contra una fuerte adicción a las drogas. "Lo tuve que internar. Ahí estamos ayudándolo. Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Vamos a estar siempre detrás de él", detalló.

Al cierre, Medel recordó el accidente automovilístico que sufrió a inicios de 2009 y del cual increíblemente resultó ileso. "Estaba en Viña del Mar con la familia, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido mientras manejaba. Gracias a Dios no venía ningún auto de frente ni atrás. No pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve", finalizó.

