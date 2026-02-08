Gonzalo Villagra marca distancia con Vecchio: “Nadie está por sobre Unión Española”

El entrenador de Unión Española, Gonzalo Villagra, se refirió a la llegada y posterior salida del mediocampista argentino Emiliano Vecchio, quien retornó al club a comienzos de temporada, pero se marchó sin debutar y con duros cuestionamientos hacia la dirigencia, en un episodio que generó incomodidad al interior de la institución.

En entrevista con En Cancha, Villagra reconoció que el futbolista sí estaba considerado en la planificación del equipo, aunque admitió que la situación fue compleja. “Nosotros contábamos con Emiliano… fue una situación súper incómoda y difícil”, señaló, agregando que existió una conversación previa a la firma donde se acordaron compromisos que finalmente no se cumplieron por parte del jugador.

Pese a reconocer que su salida significó una baja desde lo deportivo, el técnico fue categórico en el plano valórico. “En lo futbolístico es una merma, pero hay cosas personales que no debemos transar”, afirmó, subrayando que “no hay nadie que esté por sobre Unión Española y el equipo”, marcando una línea clara respecto a la autoridad del club.

El ex capitán hispano enfatizó que el respeto a la institución es un principio intransable. “Lo más importante es respetar al club en el cual estamos”, sostuvo, añadiendo que su objetivo es ser coherente con el mensaje entregado al plantel desde el inicio de su proceso.

De cara a la temporada en Primera B, Villagra aseguró que el foco está puesto en potenciar al grupo disponible y construir un equipo competitivo. Además, valoró el triunfo ante Deportes Recoleta por Copa Chile, destacando el compromiso del plantel, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar, especialmente en el control del juego y la toma de decisiones con el balón.

