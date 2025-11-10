Gonzalo Villagra asume como nuevo entrenador de U. Española tras la salida de Miguel Ramírez

Justo cuando faltan tres fechas para el término de la Liga de Primera y en plena lucha por salvarse del descenso a la Primera B, Unión Española se quedó sin entrenador.

Tras la derrota sufrida el reciente fin de semana ante Colo-Colo en el estadio Santa Laura, Miguel Ramírez presentó su renuncia a la banca del cuadro hispano.

Sin embargo, el conjunto de colonia ya tiene nuevo entrenador, pues este lunes oficializó a un viejo conocido como es Gonzalo Villagra para intentar evitar la caída a la Primera B.

El exmediocampista hispano ya dirigió al elenco rojo y fue este mismo año, tras la salida de José Luis Sierra.

"Confiamos plenamente en su liderazgo, compromiso y conocimiento de la institución para afrontar los próximos desafíos deportivos. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa junto al Rojo de Independencia!", publicó el club a través de un comunicado en sus redes sociales.

Consignar que Unión Española marcha en el penúltimo lugar de la tabla, en zona de descenso, con 21 puntos. Los hispanos tienen tres más que el colista Deportes Iquique y está a uno de Deportes Limache, que será precisamente su próximo rival, en un duelo clave en la lucha por la permanencia.

