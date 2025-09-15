Gonzalo Tapia no convenció a la prensa brasileña con su nivel en triunfo de Sao Paulo: "No estuvo a la altura del resto"

El delantero nacional Gonzalo Tapia sumó este domingo su segundo partido completo con Sao Paulo en el triunfo por 1-0 sobre Botafogo, aunque su nivel no alcanzó para zafar de las críticas de la exigente prensa brasileña.

Es que si bien exhibió movilidad en ofensiva e incluso le anularon un gol en el minuto 49, algunos medios del país de la samba cuestionaron su aporte, sobre todo en la fracción inicial donde prácticamente no fue factor.

"No estuvo a la altura del resto del equipo. Su primera mitad fue floja, con movimientos tardíos y malas decisiones de juego. En la segunda mitad, desperdició una ocasión fantástica en su primera jugada, pero posteriormente mejoró su rendimiento. Empezó a moverse mejor e incluso marcó un gol que finalmente fue anulado", describió Globo Esporte, que además lo calificó con un 5,5.

Por su parte, Tupi FM evaluó al chileno con un seis, argumentando que mostró "mucho movimiento, pero poca efectividad. Le anularon un gol con razón, falló varias ocasiones y recibió una tarjeta amarilla. Le faltó el talento para definir las jugadas".

Avante Meu Tricolor, portal afín al cuadro paulista, sostuvo que el atacante "podría haberle dado más intensidad al ataque en los primeros 45 minutos. Falló una gran oportunidad de ampliar su ventaja al comienzo de la segunda mitad. Unos minutos después, marcó un golazo, pero se adelantó un poco y se encontraba en fuera de juego".

Tras esta victoria que lo dejó en el séptimo puesto del Brasileirao con 35 puntos, Sao Paulo se prepara para el choque del jueves ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

