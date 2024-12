Goleador argentino de La Serena explicó su inesperada salida del club

Lionel Altamirano fue una de las grandes figuras que tuvo Deportes La Serena para conquistar el título de la Primera B y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Sin embargo, el goleador argentino no continuará en el cuadro "papayero" y en las últimas horas fue oficializado como nuevo refuerzo de Huachipato, situación que generó molestia en los hinchas del conjunto nortino.

Por eso, el delantero salió al paso y reveló las razones por las que no seguirá en el elenco granate, donde quería quedarse.

En conversación con De fútbol se habla así, de DSports, el trasandino explicó: "Yo cuando estaba en La Serena me junté con el coordinador y hablamos de que querían contar conmigo durante el torneo. Siempre la intención fue seguir, me pasa que me pego mucho donde voy y me cuesta irme".

"Tenía toda la intención de seguir, esperé la oferta, me preguntaron cuánto quería y mis pretensiones. Las di, tuvimos una charla y me dijeron que iban a hablar con mi representante, pero nunca llegó", añadió.

Por último, Altamirano aseguró que esperó a los granates, pero nunca lo llamaron de vuelta: "Cuando ya tenía algo avanzado con Huachipato les dije. Como soy de palabra, quería escuchar la de ellos para que no se hablara cualquier cosa y como no llegó, acepté la de Huachipato".

