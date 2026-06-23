Giro en el futuro de Carlos Palacios: DT de Boca Juniors buscaría mantener al chileno en el club

Hasta hace pocos días, todo indicaba que Carlos Palacios tenía prácticamente definida su salida de Boca Juniors, luego de un semestre en el que casi no sumó minutos tras ser sometido a una operación en la rodilla derecha.

De hecho, en Argentina se había informado que el nuevo entrenador del cuadro xeneize, Rodolfo Arruabarrena, no lo tendría considerado en sus planes para la segunda parte de la temporada 2026, lo que reforzaba la idea de una eventual partida del volante chileno.

Sin embargo, el escenario habría cambiado durante la intertemporada, abriéndose la posibilidad de una nueva oportunidad en el conjunto boquense.

En ese contexto, el periodista Tati Civiello aseguró que el técnico, quien vive su segunda etapa al mando del club, tendría la intención de reincorporarlo plenamente al proyecto deportivo.

“Arruabarrena busca recuperar a Carlos Palacios, quien por primera vez en seis meses, está entrenando a la par del grupo e intensamente”, expresó el comunicador a través de su cuenta en la plataforma Kick.

Con este nuevo panorama, el futuro del mediocampista chileno en Boca Juniors vuelve a estar abierto, en medio de su proceso de recuperación física y reintegración competitiva.

PURANOTICIA