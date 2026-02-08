Giorgia Meloni tilda de “enemigos de Italia” a críticos de los Juegos Olimpicos de Invierno

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, realizó duras declaraciones contra quienes se oponen a la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno, calificándolos derechamente como “enemigos de Italia”, tras los disturbios ocurridos la noche del sábado en Milán, una de las sedes del evento deportivo.

A través de redes sociales, la mandataria defendió la organización de los Juegos, subrayando que miles de italianos trabajan y colaboran como voluntarios para que el país cause una buena impresión ante el mundo. En contraste, afirmó que los manifestantes buscan perjudicar a la nación y desacreditar un evento de alcance global.

Meloni fue más allá al vincular a estos grupos con presuntos actos de sabotaje, como el corte de cables ferroviarios en el norte del país, hechos que habrían impedido la salida de trenes y que actualmente son investigados por la Policía italiana como acciones coordinadas.

La protesta del sábado reunió a más de 3.000 personas, quienes marcharon hacia la Villa Olímpica para manifestarse contra los Juegos. La concentración derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incluyendo el lanzamiento de bombas de humo y cócteles molotov, según informaron las autoridades.

Como saldo de los disturbios, seis personas fueron arrestadas, mientras el Gobierno reiteró su respaldo a la Policía. Meloni expresó su solidaridad con la ciudad de Milán y con los trabajadores afectados, asegurando que no permitirá que “bandas de delincuentes” socaven el esfuerzo nacional en la antesala de los Juegos Olímpicos.

