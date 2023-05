Gerente de la ANFP y violencia en los estadios: "Las empresas de seguridad se las están llevando super barata"

Siguen las reacciones por los hechos de violencia que obligaron a suspender el clásico estudiantil entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Ahora fue el gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo, el que se refirió a los incidentes y apuntó a las falencias que se deben resolver para el buen desarrollo de la actividad.

"Más que hacer un análisis de quiénes son los culpables, no sabemos del informe del Departamento OS13 de Carabineros. Tenemos que reunirnos entre todos y hablar de lo que está pasando. No son violentistas, son delincuentes. O te entregas o tendremos que jugar sin público. Tenemos que ver los compromisos que tiene que tomar cada uno de los actores", expresó el ex gerente general de Azul Azul en conversación con radio ADN.

"Hay una normativa de seguridad privada que te exige un número. En 1994 dicha normativa te preparaba para ser conserje, no para estar atento a avalanchas de hinchas o cosas así. Deben entrar nuevos actores a la seguridad privada. Deberíamos tener personas que tengan una capacidad física y que puedan reducir gente hasta que llegue seguridad, como pasaba en el Mundial", añadió.

Además, agregó que "somos responsables en levantar un poco más la exigencia. Las empresas de seguridad se la están llevando super barata. ¿Qué persona se va a ir a parar contra delincuentes? Algo pasa en el estándar privado que no están capacitados. Me gustaría ser fuente de generación de guardias, pero la normativa no lo permite. Los clubes deberíamos llamar a capacitaciones express, pero en los eventos llaman por cantidad y no por calidad (…) El curso son 80 horas, no hay ninguna preparación en torno a un evento masivo. Es una estructura que está obsoleta. Hoy es cosa de ver redes sociales".

A su vez, comentó que "lo que nos hemos propuesto es levantar las falencias y ver cómo vamos a avanzar. Tenemos que ver de qué manera ir evolucionando, pareciera que repetimos los mismos planes. No hay planes operativos unificados, cada Delegación Presidencial toma sus decisiones. Hay criterios dispares. Ahí podría tener más atribuciones Estadio Seguro. Quien tenga información de vínculos con las barras tiene que ponerlo a disposición y serán sanciones drásticas. Tenemos que hacer que la relación con Estado Seguro funcione. Estamos dispuestos a la coordinación con ellos".

"Algo pasa en el control, entra gente que tiene prohibición de ingreso. A través de la tecnología y otras acciones, tenemos que buscar acciones más duras para que esto se cumpla. Es momento de jugar el partido hacia un solo arco (…) Para los clubes de mayor convocatoria será una inversión", añadió.

Por último, De Pablo sostuvo que "siento que cuando Chile fue bicampeón todos estaban arriba del bus, pero cuando pasan estas cosas ya no es tanto el apoyo. Estamos trabajando, solicitamos cuatro veces una audiencia al Presidente de la República y a los parlamentarios también. No sirve nada que llenemos de derechos de admisión si la pena sale más barata. Se puede hablar, pero momento de legislar. El sistema se quedó fuera de juego, es un partido que tenemos que ganar, una industria que genera mucha ilusión".

