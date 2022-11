Gary Medel respalda el trabajo de Eduardo Berizzo en la Roja: "Tiene una intensidad que habíamos perdido"

La Selección chilena de Eduardo Berizzo continuará tomando ritmo de cara a las próximas Clasificatorias con dos amistosos durante la próxima semana en Europa ante Polonia, el miércoles en Varsovia, y frente a Eslovaquia, el domingo 20 en Bratislava justo antes del Mundial de Qatar 2022.

Uno que comenzó a palpitar esos cotejo fue Gary Medel, referente de la Roja, quien le entregó el respaldo al DT, pese al mal inicio del proceso, donde el combinado criollo todavía no consigue la victoria.

"Tratar de seguir por el mismo camino que estábamos haciendo con Berizzo, está trabajando super bien. Tiene una intensidad que habíamos perdido, nos estamos tratando de adaptar, solo que son pocos días los que estamos en la Selección", reconoció el "Pitbull" en entrevista con ESPN.

"La adaptación debe ser rápida y darlo vuelta, por lo que quiere el entrenador y nosotros. Espero que nos vaya bien porque es la última vez que nos juntamos antes de la Eliminatoria", añadió.

Además, se refirió al sacrificio de jugar cuando los jugadores están de vacaciones: "Obviamente que no se descansa, tendré vacaciones cuando me retire del fútbol, pero en este momento estoy súper bien. Creo que son pocos los jugadores que juegan constantemente acá en Europa y obviamente yo soy uno de ellos. Me siento bien y tengo para dar mucho".

