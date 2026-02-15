Gary Medel golpea la mesa tras caída de la UC: “No nos sirve jugar un partido bien y otro mal”

El mediocampista y referente de Universidad Católica, Gary Medel, no eludió la autocrítica luego de la derrota por 3-2 ante Cobresal en el estadio El Cobre, por la tercera fecha de la Liga de Primera.

En zona mixta, el volante explicó que el partido se les complicó por los goles tempraneros del rival, señalando que “tuvieron 3 o 4 ocasiones durante el partido”, aunque destacó que durante gran parte del primer tiempo el dominio fue cruzado.

“Manejamos bien la pelota, pero en el segundo tiempo entramos de otra manera. El 3-1 nos golpeó bastante, entramos en la desesperación de terminar rápido la jugada y eso dejó al equipo muy largo”, analizó el exseleccionado nacional.

El “Pitbull” también puso el foco en la falta de claridad ofensiva, recalcando que “no sirve tirar centros por tirar” y que el equipo debe construir mejor las jugadas para aprovechar la calidad de sus futbolistas.

Además, Medel remarcó la importancia de sumar puntos en escenarios complejos: “Los campeonatos se ganan en estas canchas difíciles. Hay que perder la menor cantidad de puntos posible y hacernos fuertes tanto de local como de visita”.

Finalmente, el referente del elenco precordillerano fue enfático en su mensaje al plantel: “No nos sirve jugar un partido bien y otro mal. Tenemos que ser más constantes en lo individual y en lo grupal. Esa es la tarea que tenemos como equipo”.

