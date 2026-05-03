Gary Medel asoma como titular en duelo clave de la UC ante U. de Concepción

La disputa por el liderato del grupo B de la Copa de la Liga se limitó a solo tres escuadras, luego de que Ñublense superara por 2-0 a Cobresal durante la noche del sábado. Con este resultado, el cuadro chillanejo alcanzó los 10 puntos, seguido por Universidad Católica con 6 y Universidad de Concepción con 3 unidades, dejando a los mineros sin ninguna opción matemática de clasificar a las semifinales al quedarse con apenas 1 punto.

En este escenario, el compromiso programado para este domingo a las 12.30 horas en el estadio Ester Roa asoma como fundamental. El choque entre penquistas y cruzados será determinante para establecer qué equipos llegarán con opciones a las dos fechas finales del torneo, considerando que el único cupo a la siguiente ronda está reservado exclusivamente para quien termine primero.

De cara al partido de este mediodía, la UC presentaría variaciones en su alineación en comparación al equipo que derrotó el miércoles a Barcelona en Quito, en el marco de la Copa Libertadores. Dentro de estas posibles modificaciones, destaca el eventual ingreso de Gary Medel en el mediocampo.

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