Garnero reconoció que revelar anticipadamente al arquero que atajaría ante la U le trajo "un inconveniente"

Previo al clásico ante Universidad de Chile, Daniel Garnero no sólo tuvo como polémica el conflicto con Gary Medel, pues el técnico de Universidad Católica confirmó que Darío Melo sería el portero titular en desmedro de Vicente Bernedo.

Y este viernes, antes del partido de este domingo ante Deportes Limache, al estratego argentino le consultaron sobre el arquero estelar ante los "tomateros".

Al respecto, el DT reconoció que "sí, lo tengo decidido, pero voy a hablarlo primero con ellos. Me trajo un pequeño inconveniente eso de haberlo dicho antes",

"Voy a hablar primero con los futbolistas, pero ya lo tengo decidido", añadió el ex Independiente de Avellaneda.

Además, agregó que "el agotamiento de esta semana de competencia después de tanto tiempo inactivo a muchos les costó. Vamos a hacer el último pantallazo y definir. Me gusta cuando se encuentra un equipo, respetarlo".

Por último, Garnero sostuvo que "veremos cómo están todos y en función de eso, definiremos lo mejor para un equipo para que esté 10 puntos y ganar el próximo partido. Es lo que necesitamos".

PURANOTICIA